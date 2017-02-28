 القسام تهدد بالرد على أي تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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القسام تهدد بالرد على أي تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة

القسام تهدد بالرد على أي تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة
المناطق - وكالات

توعد الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية “كتائب القسام” اليوم الثلاثاء، بالرد على أي تصعيد إسرائيلي قادم ضد قطاع غزة على غرار ما شهده أمس.

وقال الناطق باسم الكتائب المكنى أبو عبيدة، في بيان، إن “أي عدوان قادم على غرار ما حصل بالأمس سيكون للمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام كلمتها فيه والمقاومة إذا وعدت أوفت والأيام بيننا”.

وأضاف أبو عبيدة أنه “على ما يبدو فإن العدو لا يفهم سوى لغة القوة والسكوت أحياناً يفسر من العدو على أنه ضعف”.

يذكر أن 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح إثر شن طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة أمس، فيما قالت إسرائيل إنها رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه جنوب أراضيها.

ويشهد قطاع غزة توتراً متقطعاً منذ توسط مصر في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يضم حماس في 26 أغسطس (آب) عام 2014.

وأنهى الاتفاق في حينه هجوم شنته إسرائيل على غزة استمر 50 يوماً وأسفر عن مقتل أكثر من ألفين و140 فلسطينياً وجرح ما يزيد عن 10 آلاف آخرين.

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