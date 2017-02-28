 الصين تدرس تقديم حوافز مالية عن إنجاب الطفل الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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الصين تدرس تقديم حوافز مالية عن إنجاب الطفل الثاني

الصين تدرس تقديم حوافز مالية عن إنجاب الطفل الثاني
المناطق - رويترز

قالت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية المملوكة للدولة، إن الصين تدرس تقديم مزايا وحوافز مالية لتشجيع العائلات على إنجاب طفل ثان، بعدما أظهرت دراسات أن القيود الاقتصادية كانت سبباً في إحجام الكثيرين عن زيادة أفراد عائلاتهم.

وأوردت الصحيفة اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة في الصين، وانغ بيان، كشف تحركاً بهذا الصدد خلال مؤتمر عن الرعاية الاجتماعية عقد يوم السبت.

وارتفعت معدلات المواليد إلى 17.86 مليون في عام 2016 وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2000 بعدما وضعت الصين إرشادات جديدة في أواخر عام 2015 تسمح لكل الآباء بإنجاب طفل ثان وسط مخاوف متزايدة بشأن تكاليف دعم كبار السن.

وقال وانغ: “هذا يتماشى تماماً مع التوقعات لكن الحواجز ما زالت قائمة وينبغي مناقشتها”.

وأضاف أن “إنجاب طفل ثان من حق كل أسرة في الصين، لكن الأعباء الاقتصادية صارت العائق الذي يقوض القرار”.

وبدأت الصين تطبيق سياسة إنجاب طفل واحد للأسرة في سبعينيات القرن الماضي للحد من النمو السكاني، لكن السلطات الحالية باتت قلقة من ألا تكون شريحة القوى العاملة الآخذة في التناقص قادرة على دعم العدد المتنامي من كبار السن.

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