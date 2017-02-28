 “التلفزيون السعودي” يعرض مسلسل أنامل الرحمة قريباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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“التلفزيون السعودي” يعرض مسلسل أنامل الرحمة قريباً

“التلفزيون السعودي” يعرض مسلسل أنامل الرحمة قريباً
المناطق - الرياض

يعرض التلفزيون السعودي مسلسل “أنامل الرحمة” والذي يشارك فيه نخبة من الممثلين والممثلات الخليحين خلال الفترة القادمة حيث أوضح المنتج أحمد بن جابر الغامدي مالك مجموعة المملكة الإعلامية بأن المسلسل تم اعتماده من قبل التلفزيون السعودي ويأتي من فكرة المجموعة حيث يتناول أحداث دراميه عبارة عن قضية من المجتمع من سيناريو وحوار عبدالله باقلاقل ومن إخراج هشام العبدي ومخرج مساعد هاني حجازي ومخرج منفّذ أيمن تيمور ويشارك فيها نخبة من الممثلين والممثلات من بطولة النجم  غول الشاشه محمد بكر والنجمه نيرمين محسن والفنانة لمار
والفنان صالح الخلاقي والبراء المنصور وضيف الشرف النجم الفنان محمد الزهراني
وعبد الرحمن عزت وعبد الله الصايغ  وخيرية نظمي ويشارك كذلك في التمثيل هتون وسلاف وأحلام ونهى برديسي وأغراب ومنى العلوي ونوف عمر وأحلام دقنه  وإبراهيم حبيب ومؤيّد عمر وهشام القحطاني وآخرون
ومدير الإضاءة والتصوير عبد الله صالح وهندسة صوتيّة إسماعيل علوان
وفريق الانتاج خالد الاحمري و محمد هوساوي ونجيب القاضي والفوتوغرافية السعودية سحرطاشكندي.
وأكد المنتج الغامدي أن هذا العمل يعد الأول بتكنكل سينما وبكميرات سينمائية.

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