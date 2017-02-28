 السديري يناقش مهرجان “الربيع” ومضمار “الهجن” بحقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل إمارة جازان يستقبل السفير الأسترالي لدى المملكة بقرار من مدير جامعة شقراء .. د. نايف المطوع مشرفاً عاماً على كليات عفيف والدوادمي وساجر العقيد منيف بن زايد مديرا لشرطة محافظة الخرج نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية معالي الرئيس العام يستقبل فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم الرئيس العام خلال إلقائه درسه في المسجد النبوي :إذا غاب عنك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسد قلبك وفسدت حياتك معالي الرئيس العام يستقبل مستشار معاليه في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمانة وسياحة حائل تفعلان شراكتهما الاستراتيجية بإطلاق مشروع “معالجة التشوه البصري” مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تُدين تجنيد الحوثييون لنحو 1500 طفل باليمن السديري يناقش مهرجان “الربيع” ومضمار “الهجن” بحقل أمير القصيم: القيادة لا تألو جهداً في تقديم الخدمات لراحة المواطن منسق الأمم المتحدة للإغاثة يعرب عن خيبة أمل كبيرة لمنعه من دخول تعز باليمن

السديري يناقش مهرجان “الربيع” ومضمار “الهجن” بحقل

السديري يناقش مهرجان “الربيع” ومضمار “الهجن” بحقل
المناطق - حقل-  محمد العمراني

محافظ حقل سعد بن نايف السديري اليوم إجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بحضور رئيس بلدية حقل المهندس فيصل بن عواد الحويطي والجهات الحكومية ذات العلاقه حيث تمت مناقشة تخصيص مواقع للالعاب البحريه بشاطيء الوصل والنخيل ، وطرح منتزه الامير فهد بن سلطان البحري والمرافق التابعه له للاستثمار وعرض الفرص الاستثماريه بالمحافظه والتسويق لها بالتعاون مع الغرفه التجاريه بتبوك.

كما تم الإطلاع على الإستعدادات الحاليه لاقامه مهرجان “ربيع حقل” ومهرجان “حقلنا وناسه الصيفي”
إضافه إلى تحسين وتطوير المسابح وتحسين الشواطئ داخل المحافظه وايجاد الخدمات اللازمه لها وتوسيع مسبح الوصل وتطويره ضمن مشروع البلديه السياحي بالموقع ، وايجاد موقع لمضمار الخيل وتهيئته بالشكل المناسب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>