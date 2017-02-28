السديري يناقش مهرجان “الربيع” ومضمار “الهجن” بحقل

محافظ حقل سعد بن نايف السديري اليوم إجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بحضور رئيس بلدية حقل المهندس فيصل بن عواد الحويطي والجهات الحكومية ذات العلاقه حيث تمت مناقشة تخصيص مواقع للالعاب البحريه بشاطيء الوصل والنخيل ، وطرح منتزه الامير فهد بن سلطان البحري والمرافق التابعه له للاستثمار وعرض الفرص الاستثماريه بالمحافظه والتسويق لها بالتعاون مع الغرفه التجاريه بتبوك.

كما تم الإطلاع على الإستعدادات الحاليه لاقامه مهرجان “ربيع حقل” ومهرجان “حقلنا وناسه الصيفي”

إضافه إلى تحسين وتطوير المسابح وتحسين الشواطئ داخل المحافظه وايجاد الخدمات اللازمه لها وتوسيع مسبح الوصل وتطويره ضمن مشروع البلديه السياحي بالموقع ، وايجاد موقع لمضمار الخيل وتهيئته بالشكل المناسب.