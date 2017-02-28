 مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تُدين تجنيد الحوثييون لنحو 1500 طفل باليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل إمارة جازان يستقبل السفير الأسترالي لدى المملكة بقرار من مدير جامعة شقراء .. د. نايف المطوع مشرفاً عاماً على كليات عفيف والدوادمي وساجر العقيد منيف بن زايد مديرا لشرطة محافظة الخرج نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية معالي الرئيس العام يستقبل فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم الرئيس العام خلال إلقائه درسه في المسجد النبوي :إذا غاب عنك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسد قلبك وفسدت حياتك معالي الرئيس العام يستقبل مستشار معاليه في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمانة وسياحة حائل تفعلان شراكتهما الاستراتيجية بإطلاق مشروع “معالجة التشوه البصري” مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تُدين تجنيد الحوثييون لنحو 1500 طفل باليمن السديري يناقش مهرجان “الربيع” ومضمار “الهجن” بحقل أمير القصيم: القيادة لا تألو جهداً في تقديم الخدمات لراحة المواطن منسق الأمم المتحدة للإغاثة يعرب عن خيبة أمل كبيرة لمنعه من دخول تعز باليمن

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تُدين تجنيد الحوثييون لنحو 1500 طفل باليمن

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تُدين تجنيد الحوثييون لنحو 1500 طفل باليمن
واس - نيويورك

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها تلقت العديد من التقارير كان آخرها الأسبوع الماضي حول تجنيد الأطفال في اليمن، واستخدامهم في الصراع المسلح من قبل المتحاربين معظمهم من اللجان الشعبية التابعة للحوثيين الانقلابيين .
وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شمداساني في مؤتمر صحفي اليوم، إنه ما بين 26 مارس 2015 و 31 يناير2017، تحققت الأمم المتحدة من تجنيد 1476 طفلًا جميعهم من الذكور .
وأضافت أنه من المرجح أن تكون الأرقام أعلى من ذلك بكثير نظرًا لرفض معظم الأسر الحديث عن تجنيد أطفالها خوفًا من الانتقام .
وأشارت إلى أنه “غالبًا ما ينضم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشر إلى القتال نتيجة التغرير بهم أو الوعود بمكافآت مالية أو مراكز اجتماعية ، ويتم إرسال العديد منهم على وجه السرعة إلى الخطوط الأمامية أو العمل في نقاط التفتيش .”
وذكّرت أن تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة محظور قطعيًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وفيما يتعلق بحالات تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة فإنه قد يرقى ذلك إلى جريمة حرب، وحثت الأطراف على تسريح هؤلاء الأطفال بشكل فوري .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>