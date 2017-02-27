أمانة وسياحة حائل تفعلان شراكتهما الاستراتيجية بإطلاق مشروع “معالجة التشوه البصري”

استهدفت ورشة مشروع “معالجة التشوه البصري” الذي اقيمت فعالياتها اليوم بتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل بالتعاون مع امانة منطقة حائل اكثر من 20 من رؤساء ومديري البلديات في منطقة حائل لتفعيل المشروع.

وتواصلت فعاليات ورشة العمل التي اقيمت بحضور امين منطقة حائل المهندس ابراهيم ابو راس ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في حائل المهندس فيصل المدني ومساعد مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة العميد علي النصار لاكثر من 3 ساعات وهدفت إلى التعريف بمشروع معالجة التشوه البصري بمنطقة حائل الذي ستنفذه كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومراحل العمل بالمشروع ونطاق عمله من خلال تقديم العروض المرئية التي تعرف بالمشروع والتجارب المشابهة التي نفذت على مستوى الوطن.

وانتهت ورشة مشروع “معالجة التشوه البصري” بتشكيل فريق عمل بين امانة منطقة حائل والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تكون مهمته الرئيسة تفعيل المشروع في كافة البلديات التابعة لامانة منطقة حائل وقال امين منطقة حائل المهندس ابراهيم ابو راس في نهاية الورشة اتفاق رؤساء ومديري البلديات على نقاط محددة تمثل قوة المحافظات والمدن في المنطقة سيسهم في انجاح المشروع الا ان ذلك لابد وان يترجم بتقديم برنامج زمني يقدم من قبل البلديات لفريق العمل خلال اسبوعين حتى يتم الاسراع بتنفيذ المشروع.

واضاف المهندس ابو راس”لكل بلدية في المنطقة جهودها ونمطها المعماري ورؤساء البلديات هم من سيحددون النموذج الذي يتناسب مع مدنهم” وقال لرؤساء البلديات لن ينجح مشروع “معالجة التشوه البصري” دون استشعار المسئولية واستثمار جهود البلديات الذاتية وتفاعل المجتمع المحلي.

واشاد المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل المهندس فيصل المدني بمبادرات امانة منطقة حائل ممثلة برئيسها المهندس ابراهيم ابو راس والدعم الكبير الذي تجده السياحة من امانة حائل واضاف “أن المجتمع المحلي يتأثر بالسياحة و يؤثر فيها , وأن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبدعم من رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وبالتعاون مع الشركاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المحافظات وبلديات المدن طورت كثيراً من الاشتراطات والضوابط العمرانية في الأنظمة البلدية فيما يختص بألوان المباني، لمعالجة التشوه البصري في المدن والقرى نظراً لاستخدام مواد بناء غير متجانسة مع الطبيعة المحيطة أو دهان المباني بألوان لا تتناسق مع المحيط المكاني .

وقال مدير مشروع التشوه البصري بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رامي عبدالعال ان مشروع التشوه البصري ياتي كمبادرة من قبل رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان وبدعم وتعاون من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ والامانات والبلديات باعداد دراسات انظمة العمران في المناطق الجبلية والتي احد اهم محاورها الحد من التشوه البصري في المناطق الجبلية.

وقدم المهندس رامي عبدالعال خلال الورشة عرضا متكامل للتعرفة بالمشروع ونطاق العمل واتفاقية المشروع وادوار الشركاء ومراحل العمل وقدم شرحا كاملا لجهود امانة محافظة الطائف وتجربتها في مشروع التشوه البصري واستحداثها لادارة خاصة بالمشروع لمتابعة تنفيذ الاشتراطات.