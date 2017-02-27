 معالي الرئيس العام يستقبل مستشار معاليه في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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معالي الرئيس العام يستقبل مستشار معاليه في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

معالي الرئيس العام يستقبل مستشار معاليه في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي
المناطق - المدينة المنورة

استقبل معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكتبه بالوكالة مستشار معاليه مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ عبدالواحد بن علي  الحطاب.

وأثنى معاليه على الجهود المباركة لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوكالة حاثهم على بذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواره.

من جهته عبر الحطاب عن شكره وامتنانه لمعالي الرئيس العام على هذا الثناء وأن هذه الجهود لم تكن إلا امتداداً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة –حفظها الله- وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله –  ولتحقيق الرؤية المباركة رؤية المملكة (2030)، والسعي الحثيث لخدمة الحرمان الشريفان وقاصديهما.

وفي نهاية اللقاء كرم معالي الرئيس العام المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب .

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