الرئيس العام خلال إلقائه درسه في المسجد النبوي :إذا غاب عنك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسد قلبك وفسدت حياتك

القى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس درسه الشهري المعتاد بالمسجد النبوي الشريف مقدماً شرح كتاب “زاد المعاد في هدي خير العباد” لابن قيم الجوزية رحمه الله ، حضر الدرس عدد كبير من طلاب العلم وزائري المسجد النبوي للاستزادة والاستفادة من هذه الدروس.

وابتدأ معاليه بالحمد والثناء على الله عز وجل والدعاء بأن يحفظ الله علينا أمننا وأماننا وإسلامنا ثم استأنف درسه بذكر الحاجة الماسة في معرفة الفرق بين الطيب والخبيث واضطرار العباد إلى معرفة هدي خير العباد مبينا قول المؤلف أن الاضطرار أعم وأهم من الحاجة فالرُسل ضرورة وهم من نعم الله على العباد ولولا بعث الرسل لبقي الناس في ظلال وهم بشارة ونذارة بشارة لأهل الإيمان ونذارة لأهل الكفر والنفاق قال تعالى :” كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ”.

وبين معاليه أن الله عز وجل بعث النبيين لكي لا يجد الخلق حجة على الله قال تعالى :” لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ” وهذه الحكمة من بعث الله الرسل وقد أرسل الله رسله بالبينات والحجج الواضحات ومن هنا نعلم أن الناس في ضرورة ملحة للأنبياء والرسل فوق كل ضرورة والإيمان بالرسل يقتضي ثلاث أمور طاعتهم فيما يأمرون وتصديقهم فيما يخبرون وألا يطاع الله إلا بما يشرعون .

وأشار معاليه أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان السته وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشره وينبغي على العبد معرفة السنة واتباعها و محبة نبيه ومعرفة قدره ومكانته وأن محبته مقدمة على محبة النفس والولد وأنه لولا الرسول الكريم لكنا في ظلال مبين وفي جهل بين ولا يمكن أن ينال العبد رضا الله إلا عن طريق الإيمان بالرسل .

وأكد معالي الرئيس العام أن ما يميز شريعة الإسلام أننا نؤمن بجميع الرسل ولن يتم إيمان أحد مالم يؤمن بهم قال تعالى:”… لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ”.

وأوضح معاليه “الطيب من الأقوال والأعمال والأخلاق هو ما جاء به الأنبياء وضابط معرفة الفرق بين الطيب والخبيث هو معرفة ما جاء به الرسل فما جاء به الرسل طيب قال تعالى :”… وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ” وفائدة هذا المعيار هو تطبيقه والأخذ به فهو الميزان الراجح وبمتابعة الرسول تعرف هل الهدى من الظلال ولا ينبغي أن يطلق اللسان على الحكم على الناس بالهوى والحسد بل المرجع والميزان في الحكم هو اتباع الرسل وما جاءوا به .”

وبين معاليه أن حاجة وضرورة الناس للرسل أشد من حاجتهم للأكل والشرب والغذاء والدواء و حاجة البدن إلى الروح وحاجة العين إلى النور وأي ضرورة أو حاجة فرضت فحاجة الرسل فوقها بكثير لأن هذه ضرورة حسية والضرورة للرسل حسية ومعنوية .

وأشار معاليه ” إذا غاب عنك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسد قلبك وفسدت حياتك ، ولا حياة للقلوب إلى إلا عن طريق الإيمان بالرسل والتعلق بالله وبكلامه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح.”

وقال معاليه أن الفرق بين الإنسان وبهيمة الأنعام هو أن الإنسان يفرق بين النافع والضار بحسه ومعناه وبعقله وجسده وأما بهيمة الأنعام فلا تفرق بين النافع والضار إلا بحسه ، ولولا الرسالة لم يتم العقل ولم يفرق بين النافع والضار ولولا ذلك لكان الناس كالأنعام كما قال تعالى عن الكفار :” إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا”.

ولخص معاليه أن حاجة البشر إلى الرسل تتمثل في عدة أمور ومنها

*أن الإنسان مخلوق ومربوب فلا بد أن يتعرف على ربه وخالقه ولا مجال لمعرفة ذلك إلا بمعرفة الرسل ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال الرسل .

*أن الإنسان مكون من الجسد والروح وغذاء الجسد الأكل والشرب وغذاء الروح الوحي وهو عن طريق الرسل .

* الإنسان متدين بالفطرة ولكن ممارساته الدينية لا تكون صحيحة إلا عن طريق الرسل .

* أن العبد محتاج إلى الطريق الذي يوصله إلى الله وإلى الجنة ولا يمكن أن يكون هناك طريق إلى الجنة إلا عن طريق الرسل وطاعتهم.

* أن الإنسان محتاج إلى الطمأنينة والسعادة وذلك لن يكون إلا عن طريق الرسل .

واختتم معالي الرئيس العام على أن المعيار الأساسي في ادعائنا لمحبة الرسل والإيمان بهم هو سيرنا على منهجهم واتباعهم.