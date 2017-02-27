 معالي الرئيس العام يستقبل فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

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معالي الرئيس العام يستقبل فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم

معالي الرئيس العام يستقبل فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم
المناطق - المدينة المنورة

استقبل معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكتبه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم المشرف العام على حِلق القرآن الكريم والمتون العلمية بالمسجد النبوي.

وأطلع معالي الرئيس على التقرير السنوي لحلق القران الكريم والمتون العلمية ومنجزات برنامج التعليم عن بعد.

وأشاد معاليه خلال اللقاء بدور حلق القران الكريم والمتون العلمية وما تقوم به في خدمة كتاب الله حفظاً وتجويداً وتعليماً وإقراءاً والتسهيل على الراغبين في تعليم القران الكريم وحفظه بمنهجيه علمية مؤصلة وحفظ أوقات الطلاب بما يعود عليهم بالنفع والبركة والاستفادة من علماء القران الكريم والقراءات والأخذ منهم في مسجد رسول الله -ﷺ

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