 نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 1 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيل إمارة جازان يستقبل السفير الأسترالي لدى المملكة بقرار من مدير جامعة شقراء .. د. نايف المطوع مشرفاً عاماً على كليات عفيف والدوادمي وساجر العقيد منيف بن زايد مديرا لشرطة محافظة الخرج نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية معالي الرئيس العام يستقبل فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم الرئيس العام خلال إلقائه درسه في المسجد النبوي :إذا غاب عنك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسد قلبك وفسدت حياتك معالي الرئيس العام يستقبل مستشار معاليه في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمانة وسياحة حائل تفعلان شراكتهما الاستراتيجية بإطلاق مشروع “معالجة التشوه البصري” مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تُدين تجنيد الحوثييون لنحو 1500 طفل باليمن السديري يناقش مهرجان “الربيع” ومضمار “الهجن” بحقل أمير القصيم: القيادة لا تألو جهداً في تقديم الخدمات لراحة المواطن منسق الأمم المتحدة للإغاثة يعرب عن خيبة أمل كبيرة لمنعه من دخول تعز باليمن

نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية
واس - الرياض

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز- حفظه الله – ، مساء اليوم اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة بالرياض.
واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>