نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز- حفظه الله – ، مساء اليوم اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة بالرياض.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.