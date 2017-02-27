وكيل إمارة جازان يستقبل السفير الأسترالي لدى المملكة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أستقبل وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن بمكتبه بديوان الإمارة اليوم سفير أستراليا لدى المملكة الدكتور رالف بيتر هيريرت كينج والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب وكيل الأمارة الدكتور المقرن بالسفير الأسترالي والوفد المرافق له متمنيا لهم طيب الاقامة بالمنطقة.

كما تم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة و أستراليا.

من جانبه عبر السفير الأسترالي الدكتور رالف عن سعادته لحسن استقباله والوفد المرافق له منوها بما شاهده من تطور تنمو واقتصادي بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن السفير الأسترالي الدكتور رالف بيتر هيريرت كينج قام بزيارة الى جامعة جازان والغرفة التجارية والهيئة العامه للسياحة والتراث الوطني والقرية التراثية وعدد من المواقع السياحية والتراثية.