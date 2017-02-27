وكيل إمارة جازان د.المقرن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الجنوب

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تسلم وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن دعم وتبرع شركة إسمنت الجنوب السنوي لصندوق المنطقة وذلك خلال استقباله أمس عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت المنطقة الجنوبية المهندس سفر بن محمد بن ظفير والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب وكيل إمارة المنطقة بالرئيس التنفيذي للشركة موجهاً بضرورة تأمين احتياجات المنطقة والمشروعات الخدمية التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها المشاريع التنموية الجاري تنفيذها.

وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الشركة بالمنطقة والسبل الكفيلة بدعم عملها والخدمات التي تقدمها واستعراض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض عملها.

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الجنوب عن سعادته بلقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور المقرن ، وما استمع إليه من توجيهات خلال اللقاء مؤكدا توفر الكميات الكافية من الإسمنت اللازمة لسد احتياجات المواطنين والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بالمنطقة.

وفي نهاية اللقاء تسلم الدكتور المقرن تبرع ودعم شركة إسمنت المنطقة الجنوبية السنوي لصندوق المنطقة مثمناً لجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة تعاونهم الدائم ومشاركة الشركة ضمن مشاركات القطاع الخاص في مختلف البرامج التنموية والاجتماعية من خلال دعم صندوق المنطقة مجدداً دعوة سمو أمير منطقة جازان إلى مختلف المؤسسات الوطنية ورجال الأعمال للمساهمة التنموية والاجتماعية بالمنطقة وكل ما فيه خير للوطن والمواطن.