32.5 مليون ريال للصيانة والنظافة بمستشفى الجبيل العام  

وقع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك الأسبوع الماضي عقدا صحياً لمستشفى الجبيل العام بقيمة إجمالية بلغت 32.5 مليون ريال .

وأكدت ” الصحة ” في الشرقية أن مدير صحة الشرقية الدكتور السلوك وقع عقد الصيانة والنظافة والتشغيل الغير طبي لمستشفى الجبيل العام لمدة ثلاث سنوات مع إحدى الشركات الوطنية بتكلفة إجمالية بلغت 32,500,000 مليون ريال.

وبينت الصحة في الشرقية أن هذا العقد يأتي ضمن العقود الهادفة إلى تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من الخدمات الصحية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في المنشآت الصحية بالمنطقة، مشيرة إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير القطاع الصحي على مستوى المنطقة والارتقاء بمستوى الأداء والمنشآت، وتحظى بدعم ورعاية من قبل مقام وزارة الصحة، ومن ضمنها خطة تنفيذية لتطوير الخدمات، ويأتي تنفيذ تلك الخطة بمشاركة الجميع، ومن بينهم المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة .