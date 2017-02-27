بلدية وسط الدمام تغلق مطبخ لمدة شهر إثر حالات تسمم غذائي لمواطنين

أغلقت بلدية وسط الدمام، أحد المطابخ، إثر تعرض مواطنين لحالات تسمم، و تطبيق لائحة الجزاءات والعقوبات بحق المطبخ.

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، ان ادارة صحة البيئة في بلدية وسط الدمام قامت مؤخرا بإغلاق مطبخ ومطعم شهير لإعداد الولائم ، وذلك تنفيذا لقرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ ، مشيرا الى ان الاغلاق جاء نتيجة ثبوت مسؤولية المطبخ في تعرض مواطنين لحالات تسمم خلال احدى المناسبات لافتا الى انه تم اغلاق المطبخ لمدة شهر، وتطبيق الغرامات المالية، وذلك حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المنصوص عليها نظاما.

وقال أنه تم وضع ملصق على المطعم يوضح سبب الاغلاق وبمتابعة المطبخ اثناء فترة الاغلاق اتضح ان مالك المطبخ قام بإخفاء معالم الاغلاق من خلال وضع عوائق للرؤية عبر ايقافه شاحنات امام واجهة المطبخ وكذلك وضع لافتات تبين ان المطبخ يخضع للصيانة.

موضحا أنه تم على الفور قيام المختصين بإزالة الملصقات والعوائق، وذلك تطبيقا للإجراءات حسب الأنظمة المنصوص عليها وتنفيذا للتعليمات وتحقيقا للعقوبات الرادعة لكل ما يمس الصحة العامة.

و دعا مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام بأمانة الشرقية محمد الصفيان المواطنين والمقيمين الى ضرورة الابلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة عبر هاتف الطوارئ الخاص بالأمانة ٩٤٠ ، وذلك من خلال التعاون مع أمانة الشرقية والبلديات الفرعية والمرتبطة بها عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة، موكدا على أن جميع البلاغات سيتم التعامل معها بشكل فعال وسريع، مؤكدا أن صحة المواطن خط أحمر ولن يتم التهاون فيه بأي حال من الأحوال، مشددا على أن الامانة تعمل بشكل دائم على تكثيف الجولات الرقابية الميدانية والقيام بحملات تفتيشية بشكل مستمر، بهدف رصد المخالفين وتصحيح أوضاعهم، و الحفاظ على الصحة العامة.