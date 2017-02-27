المجلس المحلي لمحافظة الخرج يعقد اجتماعه برئاسة المحافظ

ترأس محافظ محافظة الخرج الأستاذ/شبيلي بن مجدوع آل مجدوع إجتماع المجلس المحلي لمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١/ ٦ / ١٤٣٨ هـ

وفي بداية الاجتماع أوضح سكرتير المجلس جدول الأعمال و المواضيع المتعلقة

وهي (دراسة مقترح إنشاء سد ،طلب رئيس مركز البرة لإنشاء مركز صحي ، طلب معرف قرية العقيمي لإنشاء مركز صحي ، بشأن مقترح إنشاء سوق دولي للتمور و تسويق المنتجات الزراعية بين مدينة الرياض و الخرج ، طلب سمو الأمير مشعل بن عبدالله الفرحان آل سعود بسفلتة الطريق الذي يخدم المنطقة الصناعية الجديدة و مزارع الحنية شمال الخرج ” طريق الحنية بطريق الهوشان بطريق الخزن الاستراتيجي ” ، برنامج متابعة المشاريع المتعثرة )

هذا وقد اتخذ في الجلسة القرارات اللازمة بذلك .

أوضح ذلك سكرتير المجلس المحلي بمحافظة الخرج الأستاذ/ سعد بن مشحن الحربي