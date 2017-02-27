 المجلس المحلي لمحافظة الخرج يعقد اجتماعه برئاسة المحافظ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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المجلس المحلي لمحافظة الخرج يعقد اجتماعه برئاسة المحافظ

المجلس المحلي لمحافظة الخرج يعقد اجتماعه برئاسة المحافظ
المناطق - الخرج
ترأس  محافظ محافظة الخرج الأستاذ/شبيلي بن مجدوع آل مجدوع إجتماع المجلس المحلي لمحافظة الخرج اليوم الثلاثاء الموافق ١/ ٦ / ١٤٣٨ هـ
وفي  بداية الاجتماع  أوضح  سكرتير المجلس جدول الأعمال و المواضيع المتعلقة
وهي  (دراسة مقترح إنشاء سد ،طلب رئيس مركز البرة لإنشاء مركز صحي ، طلب معرف قرية العقيمي لإنشاء مركز صحي ، بشأن مقترح إنشاء سوق دولي للتمور و تسويق المنتجات الزراعية بين مدينة الرياض و الخرج ، طلب سمو الأمير مشعل بن عبدالله الفرحان آل سعود بسفلتة الطريق الذي يخدم المنطقة الصناعية الجديدة و مزارع الحنية شمال الخرج ” طريق الحنية بطريق الهوشان بطريق الخزن الاستراتيجي ” ، برنامج متابعة المشاريع المتعثرة )
 هذا وقد  اتخذ في الجلسة  القرارات اللازمة بذلك .
 أوضح ذلك  سكرتير المجلس المحلي بمحافظة الخرج الأستاذ/ سعد بن مشحن الحربي

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