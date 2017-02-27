حالة جوية ماطرة على معظم مناطق المملكة

توقع عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني ‏‫أن يكون بداية الحالة الجوية الماطرة على أجزاء من تبوك والحدود الشمالية والمدينة وحائل مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتوسع على أجزاء من مكة والقصيم والرياض ثم الشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران خاصة المرتفعات منها مع نشاط للرياح قد تؤدي عواصف ترابية.. لذا آمل من قائدي المركبات تواخي الحذر .

وأضاف الحصيني “متوقع استمرارها وذروتها غدا الأربعاء وتستمر الى الجمعة حيث لازالت فرصة تشكل السحب العملاقة واردة والتي تشتهر بحبات بردها وغزارة مطرها وشدة رياحها على أجزاء من الجوف حائل والحدود الشمالية والمدينة النبوية وأقصى غرب منطقة الرياض”.