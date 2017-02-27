 لجنة الإبداعات الأدبية بجائزة الباحة للإبداع والتفوق تدعو أبناء الباحة للمنافسة في مجالاتها  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هل تعلم أن الرياضة تحميك من السكتة الدماغية في الشيخوخة ؟! مطاردة مواطن للصيّن سرقا “منزله وسيارته” مجرد “دعابة” تركيا ترفض إنشاء “مناطق آمنة” في أماكن سيطرة الأكراد بسوريا ‏هطول أمطار غزيرة على قری حائل‬ الجنوبية .. و الدفاع المدني يحذر لجنة الإبداعات الأدبية بجائزة الباحة للإبداع والتفوق تدعو أبناء الباحة للمنافسة في مجالاتها  حالة جوية ماطرة على معظم مناطق المملكة المجلس المحلي لمحافظة الخرج يعقد اجتماعه برئاسة المحافظ بلدية وسط الدمام تغلق مطبخ لمدة شهر إثر حالات تسمم غذائي لمواطنين 32.5 مليون ريال للصيانة والنظافة بمستشفى الجبيل العام   وكيل إمارة جازان د.المقرن يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الجنوب إرهاب النظام الإيراني يقوده للعزلة مجددا وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالإنابة يكرّم الفائزين السبعة بجائزة الأميرة صيته بحضور 700 شخصية مجتمعية

لجنة الإبداعات الأدبية بجائزة الباحة للإبداع والتفوق تدعو أبناء الباحة للمنافسة في مجالاتها 

لجنة الإبداعات الأدبية بجائزة الباحة للإبداع والتفوق تدعو أبناء الباحة للمنافسة في مجالاتها 
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
دعت لجنة الإبداعات الأدبية بجائزة الباحة للإبداع والتفوق أبناء وبنات منطقة الباحة للمنافسة على الجائزة في المجالات المعتمدة هذا العام التي تشمل الشعر ، والقصة القصيرة ، والمسرح.
وأوضح رئيس النادي الأدبي بالباحة رئيس اللجنة حسن بن محمد الزهراني أن فروع الجائزة جاءت بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتفوق، مشيراً أنها تهدف إلى تشجيع المبدعين من أبناء المنطقة والمقيمين بها على المزيد من العطاء الإبداعي الأدبي في فروع الجائزة وفتح باب التنافس الشريف في شتى مجالات الإبداع لأبناء المنطقة والتعريف بمنجزات أبناء الباحة الأدبية .
وبين أن الشروط اللازمة للمشاركة تشمل أن يكون المتقدم من أبناء منطقة الباحة داخلها وخارجها والمقيمين بها من غير أبنائها ، وأن يكون العمل مطبوعاً باللغة العربية الفصحى ولم يمض على طباعته 3 أعوام ، وأن يكون مستوفياً للشروط الأدبية والفنية ، وألا يكون سبق أن فاز في مسابقة أخرى ، وأن يرسل خمس نسخ من العمل مع سيرة ذاتية لصاحب العمل الأدبي ، داعيا ً إلى إرسال الأعمال المرشحة إلى رئيس لجنة جائزة الباحة للإبداعات الأدبية. ص ب 901 نادي الباحة الأدبي ، منوهاً بقبول الأعمال المسرحية المخطوطة.
وأضاف أن آخر موعد لاستلام الأعمال المتقدمة للجائزة هو يوم 15 من شهر جمادى الآخرة المقبل ، مهيباً بجميع المبدعين من أبناء المنطقة في المجالات المذكورة سرعة إرسال مشاركاتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>