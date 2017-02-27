لجنة الإبداعات الأدبية بجائزة الباحة للإبداع والتفوق تدعو أبناء الباحة للمنافسة في مجالاتها 

دعت لجنة الإبداعات الأدبية بجائزة الباحة للإبداع والتفوق أبناء وبنات منطقة الباحة للمنافسة على الجائزة في المجالات المعتمدة هذا العام التي تشمل الشعر ، والقصة القصيرة ، والمسرح.

وأوضح رئيس النادي الأدبي بالباحة رئيس اللجنة حسن بن محمد الزهراني أن فروع الجائزة جاءت بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتفوق، مشيراً أنها تهدف إلى تشجيع المبدعين من أبناء المنطقة والمقيمين بها على المزيد من العطاء الإبداعي الأدبي في فروع الجائزة وفتح باب التنافس الشريف في شتى مجالات الإبداع لأبناء المنطقة والتعريف بمنجزات أبناء الباحة الأدبية .

وبين أن الشروط اللازمة للمشاركة تشمل أن يكون المتقدم من أبناء منطقة الباحة داخلها وخارجها والمقيمين بها من غير أبنائها ، وأن يكون العمل مطبوعاً باللغة العربية الفصحى ولم يمض على طباعته 3 أعوام ، وأن يكون مستوفياً للشروط الأدبية والفنية ، وألا يكون سبق أن فاز في مسابقة أخرى ، وأن يرسل خمس نسخ من العمل مع سيرة ذاتية لصاحب العمل الأدبي ، داعيا ً إلى إرسال الأعمال المرشحة إلى رئيس لجنة جائزة الباحة للإبداعات الأدبية. ص ب 901 نادي الباحة الأدبي ، منوهاً بقبول الأعمال المسرحية المخطوطة.

وأضاف أن آخر موعد لاستلام الأعمال المتقدمة للجائزة هو يوم 15 من شهر جمادى الآخرة المقبل ، مهيباً بجميع المبدعين من أبناء المنطقة في المجالات المذكورة سرعة إرسال مشاركاتهم