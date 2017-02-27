‏هطول أمطار غزيرة على قری حائل‬ الجنوبية .. و الدفاع المدني يحذر

هطلت أمطار غزيرة على حائل اليوم شملت قرى المنطقة الجنوبية انبوان وضرغط وضريغط ، وسالت على إثرها الأودية.

فيما حذر الدفاع المدني من الاقتراب من أماكن جريان السيول والأودية، وما زالت الأمطار على تلك المواقع تهطل حتى وقت كتابة الخبر.

هذا وتتابع مديرية الدفاع المدني بحائل متغيرات الأجواء التي قد تتأثر بها منطقة حائل وفقا للتقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول الامطار.

وأهابت بالجميع توخي الحيطة واتباع سبل السلامة عند هطول الأمطار وتجنب عبور مجاري الأودية ومناطق تجمعات المياه، وبحسب ما ورد في تقارير هيئة الأرصاد بذلك