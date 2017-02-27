تركيا ترفض إنشاء “مناطق آمنة” في أماكن سيطرة الأكراد بسوريا

أكد كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلينور شفيق، أن تركيا لن توافق على إنشاء مناطق آمنة في المناطق التابعة للأكراد في سوريا، لكيلا يستخدمها مقاتلو حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” اليوم الثلاثاء.

وذكر شفيق، إن “الأمر يتوقف على أين تريد إنشاء المنطقة الآمنة. إذا كان ذلك في الجزء الكردي فإن الاقتراح سيكون مرفوضاً، لأنه في السابق في العراق عندما وافقنا على منطقة حظر طيران، ما حدث أن حزب العمال توجه إلى هناك، لأن هذه المنطقة كانت آمنة ولن يمسهم فيها أحد. ازدهر حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق، ولا نريد أن يتكرر هذا”.

وشدد المستشار التركي على أن بلاده “حصلت بالفعل على منطقة آمنة في سوريا بمساحة 35 كيلومتراً وبعمق عميقة وعلى بعد 90 كيلومتراً، هذه منطقة آمنة لا أحد يستطيع الهجوم عليها”.