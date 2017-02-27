مطاردة مواطن للصيّن سرقا “منزله وسيارته” مجرد “دعابة”

قال الشاب محمد الحمدان، الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، إن لديه مفاجأة تخص مقطع فيديو متداول يُظهر واقعة سرقة أغراض منزل، وحضور صاحبه أثناء عملية السرقة، لافتًا إلى أن الفيديو المنشور “ليس كاملاً وإنما كان جزءًا منه فقط”.

وخلال حسابه على “إنستجرام”، أكد “الحمدان”، أن المقطع الجديد يظهر أن الأمر كان مجرد “دعابة”، وأن جميع من كانوا في المقطع “يمثلون”، لافتًا إلى أن الغرض من المقطع الجديد هو “المقلب”، والهدف منه هو التنبيه والتحذير من المواد التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة التأكد من مصدرها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداول خبرًا عن قيام صاحب منزل بمطاردة لصين، وذلك بعد أن حضر لمنزله في الوقت الذي كانا فيه اللصان يسرقانه، ويقومان بحمل شاشة “بلازما” من المنزل إلى الشارع، فيما قام أحدهما بالاستيلاء على سيارته، وفي النهاية كان هذا الفيديو مجرد “مقلب”.