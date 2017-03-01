بعد النفط والذهب .. المملكة تتجه لاكتشاف الألماس في الحرات والصخور

تعمل هيئة المساحة الجيولوجية، على اكتشاف الألماس في الحرات والصخور الرسوبية القديمة في المملكة، ذات العمق الكبير، بسبب وجود أحجار الزبرجد الزيتوني، البيروب، الجرانيت، ومعدن الكروم ديوبسيد الغنيين بعنصر الكروم.

وقال طارق بن علي أبا الخيل، المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، إن البحث عن الألماس يحتاج إلى مزيد من الدراسات الجيولوجية ليتم التأكد منه، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وبين أن الألماس حجر نفيس يتكون من الناحية الكيماوية من الكربون النقي الذي يتكون منه الفحم والرصاص، لكن ذرات الكربون في الألماس مرتبة وقوية بسبب تعرضها لضغط عال تحت الأرض يقدر بـ 100 ألف طن وبدرجة حرارة عالية تقدر بنحو 2500 درجة مئوية.

وأضاف أبا الخيل، أن أبرز أنواع الألماس، الأحمر، الأورجواني، الوردي، الأخضر، الأزرق، صفر الكناري، والألماس عديم اللون شديد البياض.

وبين، أن أفضل أنواع الأحجار الكريمة التي وجدت في السعودية هو الزفير ولا يمكن معرفة درجة نقاوته، حيث إن الكميات التي عثر عليها في الحرات كميات صغيرة الحجم وليست اقتصادية.