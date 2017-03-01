 تحويلات الأجانب تتراجع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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تحويلات الأجانب تتراجع

تحويلات الأجانب تتراجع
المناطق - الرياض

تراجعت تحويلات الأجانب على أساس شهري بنسبة 6.7 في المائة، إذ بلغت خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي نحو 12.61 مليار ريال، مقارنة بشهر كانون الأول (ديسمبر) 2016 البالغة نحو 13.52 مليار ريال، بفارق بلغ 907 ملايين ريال.

ووفقا لتحليل فإن تحويلات شهر كانون الثاني (يناير) على الرغم من تراجعها تعد مرتفعة مقارنة بمتوسط التحويلات خلال 12 شهرا الأخيرة البالغة 11.75 مليار ريال.

في المقابل، ارتفعت تحويلات الأجانب على أساس سنوي، حيث نمت بنسبة 4.86 في المائة عما كانت عليه خلال كانون الثاني (يناير) 2016 البالغة 12.03 مليار ريال وبزيادة بلغت 584 مليون ريال.

وتعد تحويلات الأجانب لشهر حزيران (يونيو) لعام 2015 هو الأعلى على الإطلاق، إذ بلغت 15.8 مليار ريال، وبفارق 20.3 في المائة أو بنحو 3.22 مليار ريال عن كانون الثاني (يناير) الحالي، بينما تعد تحويلات شهر تموز (يوليو) 2015 البالغة 10.3 مليار ريال، هي الأقل منذ شباط (فبراير) 2013، حيث بلغت حينها 10.2 مليار ريال.

 

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