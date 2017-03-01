مصر .. حكم غيابي جديد بسجن نجل “القرضاوي” 5 سنوات

قضت محكمة مصرية، بسجن الشاعر والكاتب عبدالرحمن، نجل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، واثنين آخرين (غيابيًا) 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر وفقاً لصحف مصرية، إن “محكمة جنح القاهرة الجديدة (شرق العاصمة)، قضت (غيابيًا) بسجن عبد الرحمن يوسف القرضاوى، والقاضي السابق وليد شرابي، والإعلامية آيات عرابي (كلهم يقيمون خارج البلاد) 5 سنوات مع الشغل وتغريمهم 500 جنيه (30 دولارًا) بتهمة إذاعة أخبار كاذبة”.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة “إذاعة أخبار كاذبة عمدًا، وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد وتكدير السلم والأمن، والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

وحسب نص الدعوى، فإن الحكم الصادر اليوم جاء على خلفية “قيام نجل القرضاوي في حلقة برنامجه المذاع على قناة وطن (تبث من خارج مصر)، بالتحريض على مؤسسات الدولة، وإسقاط النظام وإثارة الفتنة لإشاعة الفوضى في البلاد”.

ويعد هذا هو الحكم الثاني بحق نجل القرضاوي، حيث صدر بحقه حكم في نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي بالحبس 3 سنوات بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، ليصل عدد السنوات المحكوم عليه بها إلى 8 سنوات غيابيًا.

يشار إلى أن عبد الرحمن مطلوب أيضًا ضبطه وإحضاره على ذمة قضية “إهانة القضاء” التي يحاكم فيها محمد مرسي (أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد) و23 آخرين، حيث وجهت لهم النيابة اتهامات بـ”إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية”.