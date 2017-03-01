في أوروبا.. رصد اعتداءات جنسية على نساء وأطفال مهاجرين

كشف تقرير أممي عن تعرض الأطفال والنساء اللاجئين والمهاجرين إلى سوء المعاملة والعنف الجنسي والاختطاف والاعتقال على طول طريق الهجرة وسط البحر الأبيض المتوسط من إفريقيا مرورا بليبيا إلى إيطاليا وأوروبا.

وقال التقرير الصادر عن منظمة يونيسيف، الذي صدر بعنوان “رحلة مميتة للأطفال” نشر على موقعها الرسمي، إن “ثلاثة أرباع الأطفال اللاجئين و المهاجرين الذين تمت مقابلتهم ضمن دراسة مسحية أنهم تعرضوا للعنف أو المضايقة أو الاعتداء على أيدي البالغين في مرحلة ما على مدار رحلتهم”، مضيفاً أن “ما يقرب من نصف النساء والأطفال الذين تمت مقابلتهم تعرضوا للاعتداء الجنسي خلال الهجرة في كثير من الأحيان عدة مرات وفي مواقع متعددة”.

وبحسب بيانات التقرير الذي أشار إلى أنها جمعت من خلال مسح للنساء والأطفال المهاجرين في ليبيا في أواخر العام الماضي كشف مستوى مروّعا من الاعتداءات على طول طريق الهجرة.

ويبن، أنه عند إجراء المسح “كان هناك 803,30 من النساء و 102,23 من الأطفال” لافتا إلى أن 26 ألف طفل كانوا غير مصحوبين بذويهم، مما يشير إلى إمكانية اختطافهم قسرا، وتعتقد المنظمة أن “الأرقام الحقيقية تبلغ ثلاثة أضعاف هذه الأرقام على الأقل” فهناك “700 شخص من مجمل المتوفين خلال العام الماضي كانوا أطفالا”.

ونقل التقرير عن نساء وأطفال قابلتهم المنظمة أنهم “عانوا ظروفا قاسية في أماكن مكتظة بلا طعام أو مأوى ملائم في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة والميليشيات في ليبيا”.