بسرعة جنونية.. شاب متهور يدهس طالبات أثناء خروجهن من المدرسة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمال مصر حادثاً كاد يقتل عشرات الطالبات بسبب رعونة وتهور شاب كان يقود سيارة والده بسرعة جنونية.

وذكر شهود عيان أن سيارة ملاكي رقم 5769 انحرفت فجأة وهي تسير بسرعة جنونية في شارع المحكمة بكفر الدوار وصعدت فوق الجزيرة الوسطى، لتصطدم بـ10 طالبات كن يسرن بالشارع في طريقهن إلى منازلهن، عقب خروجهن من المدرسة.

وتسبب الحادث في إصابة 4 طالبات بإصابات خطيرة ما بين كسور وارتجاجات وكدمات وسحجات، فيما نجا العشرات من زملائهن بأعجوبة. فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط السيارة ومستقليها وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.