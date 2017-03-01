شاهد.. مسافر على طائرة “الخطوط السعودية” يُفاجأ بذبابة في كوب شاي !

عثر أحد المواطنين استقل إحدى رحلات شركة الخطوط السعودية من الرياض إلى أبها، على ذبابة في كوب الشاي الذي قُدّم له، إلا أن المواطن رفض اعتذار الشركة مطالباً إياها بتعويضه.

وأوضح المواطن وفقاً لمقطع فيديو، أنه سافر على متن طائرة الخطوط يوم الجمعة الموافق 17 فبراير الماضي، وتأخرت الطائرة في الإقلاع؛ بسبب مرض أحد المسافرين، وبعد إقلاعها طلب كوب شاي، وبعد وضع السكر وتحريك المعلقة لمح شيئاً أسود يتحرك داخل الكوب واكتشف أنه ذبابة.

وأضاف القنيعان أنه أثبت الواقعة بمقطع فيديو واستدعى المشرف الذي أوضح له أنه لا يستطيع أن يقدم له شيئاً، وطلب منه إعطاءه العينة محفوظة في كيس وكتابة تفاصيل الواقعة في ورقة لترفع للجهة المسؤولة، ورغم اعتذار الشركة إلا أنه طالبها بتعويض.