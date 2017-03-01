أفضل 10 حلول لعلاج عسر الهضم.. وسارع إلى الطبيب في هذه الحالة

عسر الهضم هو اضطرابات تصيب المعدة وتظهر أعراضه في شكل تجشؤ وغثيان وشعور بامتلاء غير مريح بعد تناول الطعام.

والأسباب المؤدية إليه منها ما هم متعلق بالعادات الغذائية، منها ما هو متعلق بالمشاكل النفسية والعاطفية كالقلق والاكتئاب والصدمات العاطفية.

وتجدر الاشارة الى أن عسر الهضم مختلف عن حرقة المعدة التي تتمثل في شعور بألم في المعدة، لذا فلكل منهما علاجه.

وإليكم أفضل عشر أفكار للتخلص من عسر الهضم، و كلها مرتبطة باختيار أسبوب عيش صحي :

تجنب الأطعمة المسببة لعسر الهضم ، و هي الأطعمة الكثيرة الدهون و الغنية بالتوابل ، و المشروبات الغازية و القهوة و التدخين ، و لا نتحدث طبعا عن الكحول ، الذي بالاضافة الى حرمته تترتب عنه مشاكل و أمراض لا تحصى .

بدل أكل 3 وجبات كبيرة في اليوم ، قم بأخذ 5 وجبات خفيفة تلقمن صلبك و لا تصل الى مرحلة ما فوق الشبع ، امضغ طعامك ببطء و لا تأكل بسرعة .

تناول الأطعمة السهلة الهضم كالفواكه و الخضار و الحبوب .

تخلص من الوزن الزائد، و خاصة الشحوم حول منطقة البطن فهي تشكل ضغطا اضافا على المعدة و تتسبب في صعود أحماض المعدة الى فوق .

تخلص من التوتر في حياتك ، مارس هواياتك المفضلة و تعلم تقنيات الاسترخاء و خفض التوتر .

مارس الرياضة بانتضام فهي تجعل الجسم يهضم بشكل أفضل ،كما أنها تساعد على محاربة التوتر و الوزن الزائد اللذان يؤثران بشكل سلبي على عملية الهضم .

انتبه الى الأدوية التي تسبب التهابات في المعدة كالأسبرين و بعض المضادات الحيوية ، و اذا كان لا بد فاطلب من طبيبك أن يعطيك دواءا صامدا لعصارات المعدة و حاول أن تأخذ هذه الأدوية عند الطعام .

الشاي بالأعشاب وسيلة ممتازة للتخلص من آلام في المعدة و أكثر الأعشاب المفيدة في هذه الأحوال هو نقع البابونج، اليانسون، الشمر، مع لويزة أو النعناع في الماء الساخن و شربها بعد الانتهاء من وجبة دسمة جدا و قبل الذهاب إلى السرير.

تجنب النوم مباشرة بعد الأكل و الأفضل تناول العشاء ياعتين قبل من موعد النوم حتى تعطي المعدة الوقت الكافي لهضم الطعام .

اذا كان عسر الهضم مصحوبا بتقيؤ أو لأون أصفر في العينين أو خسارة للوزن فلا بد من استشارة الطبيب .