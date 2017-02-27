 «الصحة» تستعرض الخطط التشغيلية لخدماتها العلاجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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«الصحة» تستعرض الخطط التشغيلية لخدماتها العلاجية

«الصحة» تستعرض الخطط التشغيلية لخدماتها العلاجية
المناطق_متابعات

بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وعدد من قيادات القطاعات الصحية المختلفة، نظمت الوزارة أمس الثلاثاء ورشة عمل تم خلالها عرض الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء لوكالة الوزارة للخدمات العلاجية وقدمت إدارات وبرامج الوكالة والبالغ عددها 24 برنامجاً وادارة عروضاً تخص كل ما يقدم من خدمات علاجية على مستوى القطاع الصحي في المملكة.

وتناولت العروض الخطط التشغيلية لكل منها للعام المقبل، مع مؤشرات الأداء المقررة والأهداف الإستراتيجية التي تعتزم تحقيقها بتكاتف الجميع.

كما تم تقديم مجموعة من البرامج التي استحدثت بقيادة متخصصين في المملكة، لتطوير العنايات المركزة لجميع الأعمار والفئات ، وأقسام الطوارئ، والكوارث والأزمات ، والأورام، والربو، والتخدير وغرف العمليات، والسكر وغيرها.

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