 بدء مناورات عسكرية مشتركة بين سيئول وواشنطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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بدء مناورات عسكرية مشتركة بين سيئول وواشنطن

بدء مناورات عسكرية مشتركة بين سيئول وواشنطن
المناطق_وكالات

بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم تدريبات عسكرية سنوية مشتركة وسط تصاعد التوترات بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن المناورات العسكرية المشتركة التي تنطلق تحت اسم ” فرخ النسر “ستستمر لمدة شهرين حتى نهاية إبريل المقبل ، وأن هدفها التدريب الميداني والاعتماد على القوات البرية والجوية والبحرية.

وذكر المسؤول أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أصول استراتيجية عسكرية مثل حاملة الطائرات “كارل فينسن” التي تعمل بالطاقة النووية، وطائرات إف35-، وقاذفات بي- 1 بي وبي 52- للمناورات المشتركة.

ومن المرجح أن يقوم الحليفان بنشر الأصول الاستراتيجية الرئيسية في التدريبات العسكرية لتوجيه تحذير شديد اللهجة ضد استمرار الاستفزازات الكورية الشمالية

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