 الإرهابي الإيراني “محسن رضائي” يحذر من انهيار النظام بسبب الفساد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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الإرهابي الإيراني “محسن رضائي” يحذر من انهيار النظام بسبب الفساد

الإرهابي الإيراني “محسن رضائي” يحذر من انهيار النظام بسبب الفساد
محسن رضائي مخاطبا البريطانيين: لا تتحدوا إيران!
المناطق_الرياض

حذر الإرهابي الإيراني والمطلوب للانتربول الدولي على خلفية عمليات إرهابية “محسن رضائي” سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري من خطورة انهيار نظام بلاده.

وقال رضائي أن “الفساد والفشل اللذين نعاني منهما اليوم يعتبران قنبلة، لا نعرف متى تنفجر، داعياً إلى موقف حازم من قبل نظام الجمهورية الإسلامية لمنع انهياره”.

وقال رضائي في كلمة له أمام حشد من أهالي مدينة “لنجان” التابعة لمحافظة “اصفهان” وسط إيران، مساء أمس أنه “يجب أن نعترف بوجود فساد وفشل كبيرين، في مؤسسات الدولة والنظام وهذه المشاكل تعتبر قنبلة لا نعرف متى تنفجر، ويجب على النظام اتخاذ موقف حازم لمنع انهياره”

واعتبر الإرهابي محسن رضائي أن “النظام الإيراني اليوم مهدد من الداخل، وعلى المسؤولين التعامل بحزم ضد الفساد الذي يعول عليه الغرب لإسقاط النظام”.

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