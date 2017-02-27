 بالصور.. الحقباني يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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بالصور.. الحقباني يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك

بالصور.. الحقباني يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك
المناطق_علي العميري
افتتح وكيل امارة منطقة تبوك الأستاذ محمد عبدالله الحقباني قبل قليل فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام  2017م بعنوان “يداً بيد للوقاية من المخاطر”، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.
وتجول الحقباني في المعرض المصاحب للفعاليات الذي يهدف للتعريف بمهام ودور الدفاع المدني وعرض لوسائل السلامة في المنازل وأجهزة الإنذار المبكر والإطفاء والإنقاذ والسلامة العامة. كما اشتمل المعرض على نشرات ومطويات ولوحات توعوية للتعريف بسبل الوقاية المتبعة لتجنب المخاطر المحيطة بالإنسان بوجه عام

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