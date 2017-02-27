 عملية ناجحة للحفاظ على إبهام فتاة من البتر بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

​تعليم المدينة: ​منسقة مشروع تحدي القراءة بالمدينة تعقد اجتماعها الأول بفريق المشروع هلال الباحة ينفذ دورة لبرنامج الامير نايف في الإسعافات الأولية بمقر الشركة السعودية للكهرباء بالصور.. الحقباني يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بتبوك المنطقة العمياء في عقولنا القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين شرق نابلس عملية ناجحة للحفاظ على إبهام فتاة من البتر بجازان بدء مناورات عسكرية مشتركة بين سيئول وواشنطن الإرهابي الإيراني “محسن رضائي” يحذر من انهيار النظام بسبب الفساد «الصحة» تستعرض الخطط التشغيلية لخدماتها العلاجية ترامب يلقي أول كلمة له أمام الكونجرس مؤشر سوق الأسهم السعودي يتراجع 1.82% في فبراير نادي المبتعثين السعوديين بامريكا يستقبل مستشار الامارات الديني

عملية ناجحة للحفاظ على إبهام فتاة من البتر بجازان

عملية ناجحة للحفاظ على إبهام فتاة من البتر بجازان
المناطق_واس

تمكن فريق طبي بقيادة طبيب العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان الدكتور أحمد سليمان، من الحفاظ على إبهام طفلة تبلغ من العمر سنتين من البتر.
وأبانت وزارة الصحة، أن الطفلة قد تعرضت لقطع شديد في وتر الإبهام القابض وعند حضورها للمستشفى تقرر على الفور إجراء عملية جراحية تمت من خلالها ترميم الإصابة دون الحاجة لإجراء بتر للأصبع – بفضل الله -،مشيرة إلى أن الطفلة تخضع حالياً لخطة علاجية ومتابعة من قبل الطبيب المعالج وهي تتماثل للشفاء بشكل جيد ولله الحمد .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>