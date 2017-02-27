عملية ناجحة للحفاظ على إبهام فتاة من البتر بجازان

تمكن فريق طبي بقيادة طبيب العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان الدكتور أحمد سليمان، من الحفاظ على إبهام طفلة تبلغ من العمر سنتين من البتر.

وأبانت وزارة الصحة، أن الطفلة قد تعرضت لقطع شديد في وتر الإبهام القابض وعند حضورها للمستشفى تقرر على الفور إجراء عملية جراحية تمت من خلالها ترميم الإصابة دون الحاجة لإجراء بتر للأصبع – بفضل الله -،مشيرة إلى أن الطفلة تخضع حالياً لخطة علاجية ومتابعة من قبل الطبيب المعالج وهي تتماثل للشفاء بشكل جيد ولله الحمد .