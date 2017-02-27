هلال الباحة ينفذ دورة لبرنامج الامير نايف في الإسعافات الأولية بمقر الشركة السعودية للكهرباء

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دوره لبرنامج الامير نايف في الإسعافات الأولية بمقر الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الباحة لعدد (13) موظف، وتضمنت الدورة عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور وكذلك نبذه تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة

و قدم الدورة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب عبدالخالق أحمد الزهراني واعرب منسوبوا الشركة السعودية للكهرباء عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به هئية الهلال الاحمر السعودي من عمل انساني لخدمة المواطنين والمقيمين

من جهة ثانية أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام محاضرة توعية عن كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية بمدرسة الفاروق بشبرقة لعدد (30) طالب تضمنت المحاضرة عدة مواضيع منها كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي في حالة توقف القلب والتنفس وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور قدم المحاضرة مدير التدريب / عبدالخالق احمد الزهراني بحضور مدير العلاقات العامة والاعلام عماد الزهراني وفي ختام المحاضرة أعرب منسوبي مدرسة الفاروق عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر السعودي لما تقدمه من عمل أنساني لخدمة المواطنين والمقيمين