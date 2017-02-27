​تعليم المدينة: ​منسقة مشروع تحدي القراءة بالمدينة تعقد اجتماعها الأول بفريق المشروع

في إطار تكثيف الجهود للمشاركة الفاعلة و المثمرة في مشروع تحدي القراءة العربي عقدت منسقة مشروع تحدي القراءة العربي بقطاع البنات بالمدينة المنورة الأستاذة فاطمة بنت علي بلشرف رئيسة قسم اللغة العربية بإدارة الإشراف التربوي اجتماعها الأول بفريق عمل المشروع كل من الأستاذات نجلاء الأحمدي من إدارة تقنية المعلومات ، و هيام أحمد ياسين بالثانوية التاسعة و إداراتي العلاقات و الإعلام يوم الأربعاء 25 /5 /1438 هـ بقاعة الاجتماعات في مبنى الشؤون التعليمية بنات .

تناول الاجتماع عدداً من المحاور بدأت بالتعريف بالمشروع كمبادرة ثقافية كبرى و تظاهرة قرائية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتشجيع القراءة لدى طلاب العالم العربي من خلال قراءة أكثر من مليون طالب لخمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي يأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب و الطالبات من الصف لأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي, كذلك ناقش الاجتماع أدوار ومهام عضوات اللجنة , و الإعداد للقاء التربوي لمنسقات المدارس.

هذا و قد أصدر مدير عام تعليم المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبد الله العبدالكريم قراراً إدارياً بتشكيل لجنة تحكيم مشروع القراءة العربي في إدارة تعليم المدينة ( للبنين و البنات) و تتولى مهمة تحكيم أداء الطلاب و الطالبات المتأهلين في المدارس ممن أنهوا قراءة 50 كتاباً حسب متطلبات المشروع و ترشيح 20 طالب و طالبة لتمثيل تعليم المدينة في التصفيات الوزارية للمشروع