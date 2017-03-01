 الذهب يتراجع متأثرا بضغط الدولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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الذهب يتراجع متأثرا بضغط الدولار

الذهب يتراجع متأثرا بضغط الدولار
المناطق - وكالات

تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار بعد أن عزز تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التوقعات برفع سعر الفائدة في مارس فيما لم يقدم خطاب للرئيس دونالد ترمب ترقبته الأسواق بشغف سوى القليل من التفاصيل بشأن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإصلاحات الضريبية.

وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1243.86 دولار للأوقية (الأونصة). وبلغ المعدن النفيس أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1263.80 دولار يوم 27 فبراير. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1244.30 دولار للأوقية.

وعزز بعض صناع القرار في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 18.28 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 1022.80 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 771.90 دولار للأوقية.

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