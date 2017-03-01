 فرص ابتعاث في تخصصات صحية وأكاديمية مساندة.. اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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فرص ابتعاث في تخصصات صحية وأكاديمية مساندة.. اليوم

فرص ابتعاث في تخصصات صحية وأكاديمية مساندة.. اليوم
المناطق - الرياض

يبدأ التقديم للإعادة والابتعاث (للجنسين) بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية اليوم حتى بعد غد (الجمعة)، للراغبين في العمل أعضاء هيئة تدريس بكلياتها.

وتمكن الجامعة شاغلي هذه الوظائف من إكمال دراستهم العليا خارج المملكة في تخصصات صحية وتخصصات أكاديمية مساندة أخرى، ويتأهل الملتحقون بالوظائف المعلن عنها للعمل بكليات الجامعة في الرياض وجدة والأحساء والعمل في المستشفيات التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وحددت الجامعة ضوابط عامة للراغبين والراغبات في الالتحاق بوظائفها، منها: الحصول على مؤهل البكالوريوس كحد أدنى، ألا يقل التقدير العام عن جيد جدا، ألا يكون قد مضى أكثر من ثلاثة أعوام على التخرج.

وتتوافر استمارة التقديم على موقع الجامعة من خلال رابط فرص وظائف معيدين، ويتم إبلاغ المتقدمين والمتقدمات بمواعيد مقابلاتهم الشخصية عبر البريد الإلكتروني، وذلك حسب توافر التخصص المطلوب.

للاستفسار الاتصال على هاتف رقم: (4292039-11-966+)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: (Ta.info@ksau-hs.edu.sa). ولمزيد من التفاصيل الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني: (www.ksau-hs.edu.sa).

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