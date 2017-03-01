 بماذا علّق وزير التعليم على انتقاده للمعلمين والمعلمات ؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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بماذا علّق وزير التعليم على انتقاده للمعلمين والمعلمات ؟!

بماذا علّق وزير التعليم على انتقاده للمعلمين والمعلمات ؟!
المناطق - الرياض

أرجع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ما صرح به مؤخرا، بشأن انتقاده أداء منسوبي التعليم واستمرارهم على نهج التلقين، إضافة لنقده ما يخص المناهج التعليمية، إلى أن تطوير العملية التعليمية الحالية التي يقوم بها المعلم أصبح أمرا محتوما.

وصف وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ما صرح به مؤخرا، بشأن انتقاده أداء منسوبي التعليم واستمرارهم على نهج التلقين، إضافة إلى نقده ما يخص المناهج التعليمية، بأنه قصد إيصال هذه الرسالة، وأخذها في نفس السياق من قبل جميع المعنيين في قطاع التعليم، وهو أن تطوير العملية التعليمية الحالية التي يقوم بها المعلم أصبح أمرا محتوما.

وأضاف أنه على الوزارة دعم جميع المعلمين في المملكة لتطوير قدراتهم لأداء رسالتهم بالشكل المطلوب.

وتطرق العيسى في حديثه على هامش المؤتمر العالمي الكشفية والعمل التطوعي، الذي أقيم أمس في فندق الهوليدي إن بالرياض، إلى مشروع التأمين الصحي لمنسوبي الوزارة، مؤكدا أنه ما زال في بداياته، موضحا أن الوزارة ستطلق المشروع بعد أسبوع بشكل نهائي، متمنيا دخول مزيد من الشركات في البرنامج.

وقال وفقاً لـ”الوطن”: تابعنا الأصداء السلبية والإيجابية حول البرنامج، وسنقوم بدراستها جميعا، وسيتم تحديد معيار النجاح في البرنامج لاحقا، بعد رصد تسجيل وتفاعل الزملاء معه.

وعن الأسعار المحددة للتأمين، أشار العيسى إلى أنها خضعت للمراجعة والمناقشة والمفاوضات مع الشركات المقدمة للخدمة، معتبرا إياها أسعارا منافسة وغير متوافرة لدى أي جهات حكومية أخرى.

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