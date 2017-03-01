في 5 خطوات فقط.. كيف تُصبح مليونيراً خلال فترة قصيرة ؟!

وضع مليونير أميركي شاب خمسة نصائح قد يكون الالتزام بها هو الطريق للثراء، وذلك كخلاصة لتجربته عندما بدأ حياته العملية من الصفر وأصبح مليونيراً خلال فترة قياسية، لكن الشاب قال إن هذه النصائح الـ5 قد تكون الطريق نحو جني المال لكنها ليست ضمانة أكيدة لذلك.

وتتلخص قصة الشاب الأميركي التي أوردتها تقارير غربية في أنه تخرج من جامعة ” شيكاغو” قبل سنوات ليجد نفسه عاطلاً عن العمل ويعيش مع أبويه ولا يوجد في حسابه البنكي سوى دولارين و26 سنتاً، فما كان منه إلا أن طبع صورة عن حسابه المصرفي البائس ووضعه أمامه متعهداً بأن يحول الرقم الموجود في الحساب إلى مليون دولار خلال 5 سنوات فقط.

وبحسب تقرير إخباري أميركي، فإن الشاب يبلغ من العمر اليوم 31 عاماً فقط، أما حسابه المصرفي فأصبح فيه مبلغ من 6 خانات، أي أنه أصبح مليونيراً خلال الفترة منذ تخرجه من الجامعة وحتى وصوله إلى ما هو عليه الآن.

وقالت شبكة “سي أن بي سي” الأميركية إن الشاب اسمه الأول جرانت حيث رفض الإفصاح عن هويته، إلا أنه يشير إلى أنه بدأ حياته موظفاً في شركة تعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات وبراتب سنوي يبلغ 50 ألف دولار، لكنه لم يكن مقتنعاً بأن هذا الراتب يكفي لأن يصبح مليونيراً، أو يوفر منه الكثير للمستقبل، إذ وجد أنه في أفضل أحواله سيتمكن من توفير 5% إلى 10% من الراتب، وهو ما دعاه إلى ترك الوظيفة والتحول إلى العمل الحر لحسابه.

ويقول جرانت إنه بدأ مشواره بتأسيس موقع إلكتروني لصالح إحدى الشركات مقابل 300 دولار، وسرعان ما رفع أجره لتأسيس المواقع فأصبح يتقاضى 5 آلاف دولار عن كل موقع إلكتروني يقوم بتأسيسه، ومن ثم باع أول مشروع تجاري قام بتأسيسه مقابل 100 ألف دولار، وبعدها بفترة وجيزة تمكن من جمع المليون دولار.

أما النصائح الـ 5 التي ألقى بها الشاب المليونير من أجل الثراء، فهي أولاً: عليك أن لا تأخذ أموالاً أقل مما تستحق، فلا تستهن بنفسك ولا بقدراتك، أما الراتب الذي تتقاضاه من الوظيفة فكثيراً ما يكون أقل مما تستحق.

أما النصيحة الثانية، فهي أن عليك توفير أكبر قدر ممكن من المال ومن ثم استثماره ليدر عليك عوائد أخرى، حيث يقول الشاب الأميركي إنه يوفر نحو 50% من عوائده حالياً.

أما ثالثاً، فعليك تطوير مصادر دخل متعددة، ويمكن العمل في وظائف جزئية وأعمال إضافية من أجل توفير أموال تزيد عما تنفقه.

ورابعاً، استثمر فيما تعرف واعمل مع الشركات المعروفة، أما خامساً وأخيراً فإن عليك أن تراقب صافي أرباحك، حيث يشير الشاب جرانيت إلى أنه بدأ مشواره بمراقبة حسابه البنكي والتوقف عنده عندما كان يملك دولارين وربع فقط.