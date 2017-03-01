 “إهدار الطعام”..‏ المملكة تتصدر عالميا بـ 427 كجم لكل فرد سنوياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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“إهدار الطعام”..‏ المملكة تتصدر عالميا بـ 427 كجم لكل فرد سنوياً

“إهدار الطعام”..‏ المملكة تتصدر عالميا بـ 427 كجم لكل فرد سنوياً
المناطق - الرياض

أظهرت نتائج حديثة، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً في الهدر الغذائي بنحو 427 كجم لكل فرد سنوياً، أما في الدول المتقدمة فإن كمية المهدر “115” كيلوجراماً للفرد، بينما في الدول الفقيرة 11 كيلوجراماً للفرد الواحد.

وهناك بعض الأنماط الاستهلاكية التي أدت إلى التباهي والإسراف، ودعا بعض المختصين إلى أن تكون التوعية للتقليل من الفاقد والهدر في الغذاء مكثفة عن طريق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

كما دعوا إلى إيضاح أن الإعانة من الدولة على بعض السلع جاءت لمساعدة بعض فئات المجتمع، وأن هناك أموالاً طائلة تدفع على هذه الإعانات والمطالبة بدور أكبر للجمعيات الخيرية قبل وبعد في مجال التوعية.

 

 

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