 دراسة: الخضار والفواكه سر العمر الطويل لهذا السبب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 3 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 2 مارس 2017 ميلاديا

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دراسة: الخضار والفواكه سر العمر الطويل لهذا السبب

دراسة: الخضار والفواكه سر العمر الطويل لهذا السبب
المناطق - وكالات

أكدت كثير من الدراسات على أن نوعيات الغذاء المتناول و طبيعة العادات الغذائية لها تأثير مباشر على الصحة العامة وبالتالي على العمر، وهاهي دراسة تؤكد على اهمية الخضروات و الفواكه في إطالة العمر، وإليكم تفاصيل الدراسة.

توصلت دراسة بريطانية نشرت في مجلة الصحة لوبائية إلى أن تناول عشر حصص من الخضروات والفواكه يومياً هو الوصفة المثالية للراغبين بالعيش لسنوات أطول! وذلك لأنها تُقلل من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة المبكرة.

وبحسب الباحثين، فإنه لو التزم جميع الناس بهذه القاعدة الصحية فسوف يُقلل ذلك من أعداد الوفيات العالمية بمعدل 7.8 مليون حالة كل سنة.

خلص الباحثون إلى هذه النتائج من خلال مراجعة 95 دراسة اشتملت على أكثر من مليونين مشارك. و يقول المعد الرئيسي للدراسة دافجين أون، الأستاذ بكلية الصحة العامة بالكلية الملكية بلندن: “كما أظهر تناول الخضراوات والفواكه فعالية في تقليل خطر ارتفاع مستوى الكولسترول، وخطر ارتفاع ضغط الدم، وأظهر فعالية في تعزيز صحة الأوعية الدموية والجهاز المناعي للجسم.

ويعود ذلك إلى غناها بالعناصر المغذية، مثل مضادات الأكسدة التي تُقلل من الضرر الذي يصيب الحمض النووي وتُقلل بالتالي من خطر السرطان”.

وتمكن الباحثون من تحديد بعض أصناف الفواكه التي يبدو بأن تأثيرها المفيد أكبر من غيرها، وهي التفاح والأجاص والحمضيات والخضراوات الورقية والبروكلي والقرنبيط والملفوف والخضروات الصفراء والخضراء (مثل البازلاء والجزر والسبانخ والفليفلة).

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