 وكيل إمارة عسير يستقبل السفير الأسترالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة عسير يستقبل السفير الأسترالي

وكيل إمارة عسير يستقبل السفير الأسترالي
المناطق - عسير

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير استقبل سعادة وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش صباح اليوم بمكتبه بالإمارة سفير استراليا لدى المملكة الدكتور رالف كينج الذي يزور المنطقة حالياً .

وفي بداية اللقاء رحب سعادته بالسفير الأسترالي , متمنيا له طيب الإقامة في منطقة عسير  مشيداً بالعلاقات الثنائية بين البلدين , كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وأستراليا .

من جانبه عبر السفير الأسترالي عن سعادته الغامرة بما شاهده في منطقة عسير من مناظر طبيعية خلابة وأجواء رائعة إضافة إلى الإستعدادات والتحضيرات القائمة للإحتفال باختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 م .

وفي  نهاية اللقاء  قدم سعادة وكيل إمارة منطقة عسير للسفير الاسترالي هدية تذكارية بهذه المناسبة كما التقطت الصور التذكارية .
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