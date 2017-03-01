أمير نجران ينوّه بالأبعاد الإنسانية لدوريات الأمن

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على التقرير الإحصائي لإدارة دوريات الأمن بالمنطقة، قدمه نائب مدير الشرطة اللواء خالد بن مبارك القريوي، ومدير إدارة دوريات الأمن، العقيد علي بن محمد آل غضيف.

وأشاد سموه بالجهود المشرفة التي يسجلها رجال دوريات الأمن في المنطقة، بالتكامل مع الجهات الأمنية الأخرى، في حفظ الأمن، وصون الحقوق، منوهًا سموه بالأبعاد الإنسانية لعمل دوريات الأمن، لا الاكتفاء بالدور الأمن فحسب، والتي كان لها الدور الكبير في إنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية.