 أمير نجران يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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أمير نجران يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

أمير نجران يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
المناطق - نجران

أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة، كما دشن في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، خدمة “سلامة” لتعزيز إجراءات السلامة والسبل الوقائية.

واطلع سموه في شرح قدمه مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران، العميد غازي بن غرم الله الغامدي، على البرامج والفعاليات المنفذة، حيث تشمل توزيع حقائب ونشرات توعوية، وإطلاق عبارات إرشادية عبر لوحات ضوئية في الشوارع والطرق، وبث رسائل توعوية بالتنسيق مع مزودي خدمة الاتصالات.. مشيدًا سموه بالجهود الاستثنائية التي يبذلها رجال الدفاع المدني في الحد الجنوبي، وسرعة استجابتهم مع الحدث، محققين في ذلك مفهوم “ألحماية المدنية”، بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وفي ختام اللقاء، كرم سموه المشاركين في الفعاليات، منوهًا بالمبادرات المشرفة التي يقدمها المتطوعون والمتطوعات.
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