غرفة نجران توقع مذكر تفاهم مع الشركة العالمية للتعليم والتدريب

وقعت غرفة نجران صباح هذا اليوم الاربعاء 02/06/1438هـ اتفاقية تعاون في مجال التدريب والتطوير مع الشركة العالمية للتعليم والتدريب ويأتي ذلك حرصاً من غرفة نجران على تلبية احتياجات المجتمع والقطاع الحكومي والقطاع الخاص لتنفيذ دورات ودبلومات متخصصة.

وأوضح الأمين العام للغرفة صالح بن حمد كرحان أن توقيع الغرفة لمثل هذه الاتفاقيات مع جهات متخصصة في مجال التدريب وذلك لخدمة المستفيدين بمنطقة نجران من المؤسسات والشركات وكافة الراغبين بذلك، وللمساهمة في رفع كفاءة شبابنا السعودي ودعم وتطوير موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

حيث تم توقيع الاتفاقية من جانب غرفة نجران الأمين العام الاستاذ صالح بن حمد كرحان ومن جانب الشركة د. أنيس النجيلي بحضور مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية ومدير إدارة التدريب والتوطين بالغرفة وذلك بمقر غرفة نجران