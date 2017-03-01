اللجنة السياحية تعقد اجتماعها الثالث بغرفة نجران

عقدت اللجنة السياحية بغرفة نجران اجتماعها الثالث وذلك بمقر الغرفة بحضور مساعد الأمين العام للتنمية والتطوير الأستاذ عبدالله الصقري ورئيس اللجنة الأستاذ محمد علي خضير وعدد من أعضاء اللجنة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط التي وردت في جدول الأعمال والتي كان من أهمها موضوع الجمعية التعاونية للسياحة والتراث العمراني _جمعية مساهمة_ والتي تم اعتمادها مؤخراً تحت ظل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي عبارة عن منتجع صحراوي شرق مدينة نجران, وقد أشار العضو اللجنة السياحية الأستاذ حمد عومان أحد المؤسسين الجمعية التعاونية للسياحة والتراث العمراني عن إمكانية المساهمة في الجمعية للراغبين في ذلك.

كما ناقشت اللجنة عرض موضوع فعالية الأسبوع الثقافي السياحي والذي يشمل جميع القطاعات (الاجتماعية والأدبية والرياضية والصحية) على مجلس الغرفة في أقرب اجتماع له لتبني هذه الفعالية, وأضافت اللجنة أن قلة الدعم وضعف التمويل من أهم المعوقات التي تواجه الفنانين التشكيليين في المنطقة , وعلى ذلك أسهمت اللجنة بعمل لجنة منبثقة من اللجنة السياحية تحت مسمى “لجنة الفنانين التشكيليين” وكلف العضو / محمد علي بران متابعة كل ما يمكن انجاح اللجنة واستقطاب من لديه مهارة في الفن التشكيلي .

كما اتفقت اللجنة على تشكيل لجنة أخرى تحت مسمى اللجنة الإعلامية تقوم بجمع الأخبار التي تخص القطاع السياحي وتسليط الضوء على المعالم السياحية بمنطقة نجران, وقد كلف على هذه اللجنة الأعضاء (مهدي سداح و إبراهيم رجب وسامي ناصر الخريم و علي محمد آل خضير).

وأوصت اللجنة الأعضاء بتفعيل توصيات اللجنة والعمل على إنجاح دور اللجنة بالشكل المطلوب.