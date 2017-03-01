 وكيل أمارة منطقة جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

” بر أبها ” تطلق حملة ” عطاء ” مع فريق جامعة الملك خالد التطوعي قياس رضا أولياء الأمور عن تعليم أبنائهم بخميس مشيط ‪ تنفيذًا لتوجيهات نائب خادم الحرمين.. أمير نجران يبارك تنفيذ استراتيجية “نبراس” بالمنطقة وكيل أمارة منطقة جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة اللجنة السياحية تعقد اجتماعها الثالث بغرفة نجران غرفة نجران توقع مذكر تفاهم مع الشركة العالمية للتعليم والتدريب أمير نجران يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني أمير نجران ينوّه بالأبعاد الإنسانية لدوريات الأمن نائب خادم الحرمين الشريفين يدشن خدمة “سلامة ” الإلكترونية خادم الحرمين ورئيس إندونيسيا يحضران التوقيع على إعلان مشترك ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين البلدين وكيل إمارة عسير يستقبل السفير الأسترالي 2000 طالب وطالبة في برنامج ” طاقاتي ” بمركز عسير العلمي

وكيل أمارة منطقة جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

وكيل أمارة منطقة جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة
المناطق - أمل بهكلي
دشن وكيل امارة منطقة جازان الدكتور سعد المقرن  فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ظهر اليوم  بمقر أمارة المنطقة تحت شعار “يدا بيد للوقاية من المخاطر” والذي ستنطلق فعالياته وأنشطته مساء اليوم الأربعاء بمعرض تشارك فيه عدة جهات حكومية وأهلية بمجمع الراشد مول.
واستمع الدكتور المقرن من مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري لشرح مفصل عن الجهات المشاركة بأحدث وسائل السلامة العالمية وكذلك ابرز الجهود المبذولة للرقي بمستوى السلامة في المنشآت الحكومية والاهلية .
وسلط اللواء العمري الضوء على المعرض من النواحي التدريبية للسلامة العامة  وابجديات استخدام وسائل السلامة عن طريق جهاز تدريبي يتيح للعاملين الطريقة المثلى لاستخدام أدوات السلامة والتصرف السليم أثناء الحوادث.
وفي نهاية التدشين قام وكيل الامارة الدكتور المقرن بتكريم مجموعة من الضباط والافراد الذين كانت لهم جهود مميزة في ابراز مهام وعمل الدفاع المدني وتكريم الداعمين لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.
الجدير بالذكر ان المعرض يقام لمدة اسبوع ويشتمل على العديد من الفعاليات من مسرح وفعاليات ومسابقات وبرامج توعوية وزيارات للمعرض بالتنسيق مع ادارة التربية والتعليم حيث تم التركيز على النواحي التقنية  والذي يحتوي على لوحات تعريفية  بالدفاع المدني ويوضح مراحل تطوره. كما يشتمل المعرض على استعراض لآليات ومعدات الدفاع المدني وتواجد المختصين للإجابة على استفسارات الزائرين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>