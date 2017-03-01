 تنفيذًا لتوجيهات نائب خادم الحرمين.. أمير نجران يبارك تنفيذ استراتيجية “نبراس” بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

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تنفيذًا لتوجيهات نائب خادم الحرمين.. أمير نجران يبارك تنفيذ استراتيجية “نبراس” بالمنطقة

تنفيذًا لتوجيهات نائب خادم الحرمين.. أمير نجران يبارك تنفيذ استراتيجية “نبراس” بالمنطقة
المناطق - نجران

تنفيذًا لتوجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تنفيذ استراتيجية المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” في المنطقة، خلال الفترة من 05/06 إلى 30/08/1438هـ.

ولدى استقبال سموه رئيس وأعضاء المشروع، في مكتبه بديوان الإمارة، ظهر اليوم، أوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس”، عبدالإله بن محمد الشريف، أن المشروع يهدف إلى إعداد خطة تدريبية في المنطقة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والصحية والاجتماعية، لبناء قدرات وطنية كفيلة بإيصال الرسالة الوقائية لكافة أفراد المجتمع، وتوحيد الجهود في هذا المجال، مبيّنا أن عمل اللجنة الوطنية ينطلق من أربعة محاور، أمني ووقائي وعلاجي وتأهيلي.

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