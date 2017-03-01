قياس رضا أولياء الأمور عن تعليم أبنائهم بخميس مشيط ‪

أطلق مكتب التعليم بخميس مشيط استبانة لقياس رضا أولياء أمور الطلاب عن مستويات الأداء في المدارس ، بهدف تعزيز الشفافية في الميدان التربوي .

وأوضح مدير المكتب الأستاذ سعيد آل سويد ، أن الاستبيان يعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي ، ويرمي إلى الوقوف على مستويات الأداء ، بهدف تطويرها بشراكة فاعلة من أطراف العملية التعليمية

من جهته أوضح مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل ربيع أن قياس رضا أولياء الأمور يواكب الخطط الطموحة للوزارة ، من خلال جودة المخرجات التعليمية وتوفير البيئة المدرسية المناسبة والمثلى لأبنائنا الطلاب ، فيما ذكر رئيس شعبة الإدارة المدرسية الأستاذ سعد ظافر، بأن الهدف من الاستبانة هو خلق بيئة حاضنة للتميز في المدارس من خلال التركيز على الطالب بوصفه محور العملية التعليمية.

إلى ذلك قال أخصائي التقويم بالمكتب الأستاذ علي الزهراني ، ، إنه بعد استكمال جمع البيانات الخاصة بالاستبيان سيتم تحليلها ، ورصد نتائجها ، وتتسلم كل مدرسة تقريراً خاصاً بها ، مع تقرير عام لمدارس المحافظة ؛ بحيث تطلع كل مدرسة على موقعها في الميدان التربوي على حدة ، وتقارن نفسها بالمدارس الأخرى ، كما أن نتائج الاستبيان ستكون متاحة لأولياء الأمور ، بحيث يتعرف كل منهم على مستوى المدرسة ، أو المدارس التي يلتحق بها أبناؤه . وذلك من خلال الرابط https://goo.gl/JD7rYg