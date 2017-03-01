في فيديو بثه رئيس إندونيسيا.. الملك سلمان: الشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخواننا

قام الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو بتصوير فيديو لطيف بهاتفه أثناء تناول الغداء مع خادم الحرمين الشريفين داعيه بالتفضل بتوجيه رسالة إلى الشعب الإندونيسي.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبر الفيديو:” أنا مسرور أن أكون في إندونيسيا مع فخامة الرئيس في وسط الشعب الإندونيسي”، وأضاف خادم الحرمين الشريفين:” الشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخواننا”.

هذا وقد أقام رئيس جمهورية إندونيسيا في قصر إستانه الرئاسي في جاكرتا اليوم، مأدبة غداء تكريما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد ألقى فخامة الرئيس الإندونيسي كلمة رحب خلالها بخادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، مبدياً اعتزازه والشعب الإندونيسي كافة بهذه الزيارة التاريخية. وأكد فخامته المكانة الكبيرة والخاصة في قلوب شعب إندونيسيا، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين.