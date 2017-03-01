​محاكمة مواطن حاول تهريب 50 سترة عسكرية لميليشيا الحوثي وتواصل معهم عبر “واتسآب”

نظرت المحكمة الجزائية بالرياض أمس (الثلاثاء)، دعوى ضد مواطن يعمل بأحد القطاعات الأمنية، اتهم بـ9 تهم منها تأييده لميليشيا الحوثي والتواصل معهم عبر برنامج “واتسآب”، ومحاولة تهريب 50 سترة عسكرية لهم.

وتضمنت لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام ضد المدعى عليه، اتهامه بمناصرة تنظيم الحوثيين بما من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية والتعاطف معها، والخروج عن طاعة ولي الأمر ومعارضته لسياسات المملكة الداخلية والخارجية، والإساءة لولاة الأمر والتلفظ عليهم والتحريض ضدهم.

كما اتهم المواطن بالتواصل مع عناصر بميليشيا الحوثي عن طريق برنامج “واتسآب”، وحيازة مسدس مع 19 طلقة بدون ترخيص، والتحايل على جهة عمله لتهريب 50 سترة عسكرية للانقلابيين، بالإضافة إلى إقامة علاقة غير شرعية مع إحدى النساء في اليمن ودعمها مالياً.

وطالب ممثل هيئة الادعاء بمعاقبة المواطن المتهم بالخيانة وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بعقوبة تعزيرية رادعة، فيما طالب المدعى عليه بإمهاله للجلسة المقبلة لإعداد الجواب الكامل لما اتهم به.