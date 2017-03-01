 ​محاكمة مواطن حاول تهريب 50 سترة عسكرية لميليشيا الحوثي وتواصل معهم عبر “واتسآب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 2 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 1 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ الخرج يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالخرج في اطار التعاون بين وزارتي العمل والتنمية والتعليم.. طلاب مركز التأهيل المهني في ضيافة مدارس المنهاج انطلاق حملة ” بيئة بلا نفايات ” بمحافظة النعيرية علاج جديد للحالات المتأخرة من السرطان مستوطن يقتل شابا فلسطينيا جنوب الخليل عقد لقاء جديد بين الدول الضامنة والمعارضة المسلحة في أستانا في 14 مارس محافظ القريات يتابع الحركة بالمحافظة وقراها بعد هطول الأمطار ​محاكمة مواطن حاول تهريب 50 سترة عسكرية لميليشيا الحوثي وتواصل معهم عبر “واتسآب” في فيديو بثه رئيس إندونيسيا.. الملك سلمان: الشعب الإندونيسي أعزاء عندنا وإخواننا بمشاركة أصالة أو أحلام.. نوال الكويتية تبدأ الحفلات النسائية في الرياض مدير جامعة الباحة يرفع شكره لمقام خادم الحرمين ويتمنى أن يكون عند حسن القيادة الرشيدة محافظ المندق يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني

​محاكمة مواطن حاول تهريب 50 سترة عسكرية لميليشيا الحوثي وتواصل معهم عبر “واتسآب”

​محاكمة مواطن حاول تهريب 50 سترة عسكرية لميليشيا الحوثي وتواصل معهم عبر “واتسآب”
المناطق - الرياض

نظرت المحكمة الجزائية بالرياض أمس (الثلاثاء)، دعوى ضد مواطن يعمل بأحد القطاعات الأمنية، اتهم بـ9 تهم منها تأييده لميليشيا الحوثي والتواصل معهم عبر برنامج “واتسآب”، ومحاولة تهريب 50 سترة عسكرية لهم.

وتضمنت لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام ضد المدعى عليه، اتهامه بمناصرة تنظيم الحوثيين بما من شأنه إضعاف الجبهة الداخلية والتعاطف معها، والخروج عن طاعة ولي الأمر ومعارضته لسياسات المملكة الداخلية والخارجية، والإساءة لولاة الأمر والتلفظ عليهم والتحريض ضدهم.

كما اتهم المواطن بالتواصل مع عناصر بميليشيا الحوثي عن طريق برنامج “واتسآب”، وحيازة مسدس مع 19 طلقة بدون ترخيص، والتحايل على جهة عمله لتهريب 50 سترة عسكرية للانقلابيين، بالإضافة إلى إقامة علاقة غير شرعية مع إحدى النساء في اليمن ودعمها مالياً.

وطالب ممثل هيئة الادعاء بمعاقبة المواطن المتهم بالخيانة وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بعقوبة تعزيرية رادعة، فيما طالب المدعى عليه بإمهاله للجلسة المقبلة لإعداد الجواب الكامل لما اتهم به.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>